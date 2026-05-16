قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة في الجيزة، حبس "تاجر خردة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بإخفاء أشياء مسروقة (3 فيوزات) من فيلا سفير إحدى الدول الأوروبية بحي العمرانية بالجيزة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس "كهربائي" 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بسرقة 3 "فيوزات كهربائية"من فيلا سفير إحدى الدول الأوروبية بالجيزة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بغرض سرقة الفيلا.

والتمس المحامي أسامة الكيلاني الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني من جهات التحقيق، بعرض المضبوطات على لجنة فنية مختصة من شركة الكهرباء أو جهة فنية متخصصة، لبيان ما إذا كانت المضبوطات تحتفظ بالمواصفات الفنية والهندسية التي تصلح معها للاستخدام كفيوزات كهربائية، أم أنها عبارة عن قطع تالفة أو خردة فقدت خواصها الفنية ولا تصلح للاستخدام في شبكات الكهرباء.

سرقة فيلا السفير الأوروبي

بدأت الواقعة بلاغ تلقاه قسم شرطة العمرانية بالجيزة، من حارس فيلا سفير إحدى الدول الأوربية بالجيزة يفيد بانقطاع الكهرباء عن الفيلا، مؤكدًا أنه اكتشف بمعرفة شركة الكهرباء سرقة 3 فيوزات ألمنيوم حال إجراء أعمال الصيانة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن الفيلا فجأة.

لص الجيزة:سوابق تسول

الرائد مصطفى عاطف معاون مباحث قسم العمرانية، استعان بكاميرات المراقبة كدليل قوي في تتبع اللص إذ تبين أن المتهم "عاطل"، حيث تمكنت قوة من رجال البحث الجنائي من ملاحقة المتهم وإلقاء القبض عليه قبل هروبه ـ وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا تسول.



أمام رجال المباحث أقر اللص أنه قام بفتح صندوق الكهرباء من فيلا السفير الأوربي، وسرقة 3 فيوزات المونيوم، وبيعها لتاجر خردة بدائرة العمرانية الشرقية نظير مبلغ مالي.

مواجهة واعتراف بالحقيقة

بمواجهة تاجر "البيكيا" أكد أن المتهم حضر إلية وبحوزته الفيوزات الالمنيوم و أنه قام بشرائها منه مقابل مبلغ مالي، أمكن التحفظ عليهما لحين عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

