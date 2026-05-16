تفاصيل مشاجرة جيران بسبب "سنتر دروس" في الغربية

كتب : صابر المحلاوي

08:01 م 16/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من تعدي شخصين وسيدتين عليها وشقيقتها بالضرب، على خلفية اعتراضهما على الضوضاء الصادرة من مركز دروس خصوصية بمحافظة الغربية.

خلافات على الضوضاء تتسبب في واقعة تعدٍ متبادلة بالمحلة الكبرى

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري تبلغ مركز شرطة المحلة من إحدى السيدات الظاهرة بمقطع الفيديو، تتضرر فيه من القائمة على النشر وشقيقتها لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والشتم بسبب خلافات جيرة داخل العقار محل السكن.

وبسؤال الطرفين، تبادل كل منهما الاتهامات، حيث أنكرت كل طرفة ما نُسب إليه، وأفاد كل منهما بأن الآخر هو من بدأ التعدي بسبب الاعتراض على الضوضاء الصادرة من مركز دروس خصوصية تديره إحدى السيدات بالعقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مركز الدروس المشار إليه لعدم ترخيصه.

