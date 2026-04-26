شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة، مع سيولة نسبية بعدد من المحاور الرئيسية، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير وضبط المخالفات.

وأفادت مصادر مرورية بوجود تباطؤ ملحوظ أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو، إلى جانب كثافات بمحيط وسط البلد وشارع رمسيس، تزامنًا مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم خلال ساعات الذروة الصباحية.

حالة المرور في الجيزة

وفي الجيزة، ظهرت كثافات نسبية بشارع الهرم والمريوطية بسبب الأعمال الجارية، فيما سادت حالة من السيولة المرورية بمحور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر، دون تأثيرات كبيرة تعطل الحركة.

وشهدت الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية ملحوظة، مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل مع أي معوقات.

وانتظمت الحركة على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، حيث ظهرت سيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، بينما شهدت مناطق كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ووسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

حالة المرور اليوم في القاهرة

كما سادت سيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام الحركة بالمداخل المؤدية إليه، وكذلك على كورنيش النيل في الاتجاهين، وصولًا إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وفي الجيزة، سادت حالة من المرونة المرورية بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا بسبب غلق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية، إلى جانب مناطق المساحة والعريش ومدكور والطالبية، نتيجة تنفيذ أعمال إنشاء 5 محطات مترو وإلزام السائقين بالطرق البديلة.

المرور في القليوبية

وفي القليوبية، شهد الطريق الزراعي ومحاور شبرا الخيمة انسيابًا مروريًا ملحوظًا، مع كثافات متوسطة ببعض المناطق دون تسجيل تكدسات حادة.

وأكدت المصادر استمرار انتشار الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لرفع الأعطال والحوادث الطارئة، بما يضمن تحقيق السيولة وتقليل زمن الرحلات.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة على مختلف الطرق والمحاور، لمساعدة قائدي السيارات في حالات الأعطال أو الحوادث، عبر الخط الساخن 01221110000.

