رئيس بعثة الحج يعلن وصول 16 ألفاً و464 حاجاً للأراضي المقدسة

كتب : علاء عمران

05:09 م 15/05/2026
    الجسر الجوي يواصل نقل ضيوف الرحمن إلى مطاري المدينة وجدة (2)

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 16 ألفا و464 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن إجمالي عدد الحجاج في المدينة المنورة، بلغ 3 آلاف و645 حاجاً، مشيراً إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، بلغ حتى الآن 12 ألفاً و819 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداتها، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
