قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون"، إلى جلسة 6 يوليو للمرافعة.

محاكمة 24 متهمًا في "خلية الزيتون"

كشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وأشارت التحقيقات إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يعاقب على إنشاء وإدارة الجماعات الإرهابية بالإعدام أو السجن المؤبد، بينما يعاقب بالحبس المشدد كل من ينضم أو يشارك فيها مع العلم بأغراضها.

