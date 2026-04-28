شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية ملحوظة، تزامنًا مع ساعات الذروة الصباحية وتوجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة.

كثافات بالمحاور الرئيسية

ورصدت المتابعة الميدانية ظهور كثافات على الطريق الدائري، خاصة في مناطق الجيزة بالاتجاه القادم إلى المريوطية، وكذلك المتجه إلى المحور، إلى جانب تباطؤ بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون حتى مكرم عبيد، وكورنيش النيل للقادم من المعادي نحو الدائري.

كما شهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا، خاصة بمنطقة نفق العروبة في اتجاه المطار، إلى جانب كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى القاهرة، وامتداد الزحام إلى محاور مدينة نصر والتجمع الخامس.

مناطق التكدس المروري

وظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية باتجاه الفنجري، وكذلك كوبري المطرية، مع تفضيل استخدام كوبري سراي القبة، بالإضافة إلى تباطؤ بمطلع كوبري السيدة عائشة في اتجاه القلعة، ويُفضل سلوك الملك الصالح وقصر العيني.

كما تباطأت الحركة أعلى كوبري 15 مايو للقادم من ميدان لبنان نحو الزمالك، ويُنصح باستخدام كوبري الجلاء، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الجامعة للقادم من الجيزة إلى القاهرة.

تباطؤ بالدائري ومحور 26 يوليو

وسجل الطريق الدائري تباطؤًا من كارفور المعادي إلى البساتين، ومن المريوطية إلى المنيب، ومن الوراق حتى الطريق الزراعي، مع كثافات متحركة بمحيط جامعة القاهرة.

كما شهد محور 26 يوليو تباطؤًا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان، ويُفضل استخدام محور روض الفرج، فيما ظهرت كثافات بشارع السودان ومحور صفط اللبن.

سيولة نسبية ببعض المناطق

في المقابل، سادت سيولة مرورية بوسط القاهرة، خاصة بميدان التحرير، مع انتظام الحركة على كورنيش النيل في اتجاه حلوان، كما شهدت مدينة 6 أكتوبر مرونة نسبية، باستثناء شارع الهرم الذي يشهد تباطؤًا بسبب أعمال مترو الأنفاق.

انتشار خدمات المرور

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش على الطرق والمحاور، للتعامل مع الأعطال والحوادث، مع متابعة مستمرة عبر غرف العمليات وكاميرات المراقبة.

كما خصصت رقم 01221110000 لتلقي بلاغات الأعطال، إلى جانب التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لمتابعة حالة الطرق أولًا بأول.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)