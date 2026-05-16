شارك نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة غامضة تتعلق بالنادي الأهلي.

منشور إمام عاشور على إنستجرام

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لجمهور النادي الأهلي، تحمل شعار النادي أيضًا، بالإضافة إلى وضع قلب أحمر على الصورة.

وجاء منشور إمام عاشور، في ظل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن رغبة اللاعب الرحيل عن المارد الأحمر، بنهاية الموسم الحالي 2025 -2026.

وكان آدم وطني وكيل إمام عاشور، خرج في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية وأكد أن اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

أرقام إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم

وشارك عاشور رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 20 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة تتويج البطل بالدوري.

أقرأ أيضًا:

"هدفنا التتويج باللقب".. معتمد جمال يتحدث عن مباراة الزمالك المرتقبة أمام اتحاد العاصمة

فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك بالكونفيدرالية



