شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالمجان، عبر قناة تايم سبورت الأرضية، التي أعلنت بث المباراة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم اتحاد العاصمة الجزائري مباراة الذهاب بهدف نظيف، أحرزه في الوقت القاتل، بينما يحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين لحسم اللقب.

طريقة ضبط قناة تايم سبورت الأرضية

توجد 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، وهي:

الطريقة الأولى

1-قم بفصل الكهرباء عن جهاز الريسيفر أو أغلقه

2-اختر القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام الريموت كنترول

3-استخدم شاحن هاتف "نوكيا" قديم (ذو طرف رفيع)، ثم ادخل الطرف في فتحة "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثانية: طبق الدش

1- قم بفصل الكهرباء عن جهاز الريسيفر أو أغلقه

2- اختر القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-انزع "السلك" الخاص بـ"طبق الدش" من "الريسيفر"، قم ادخل الطرف الأصفر في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الثالثة: سماعة

1- قم بفصل الكهرباء عن جهاز الريسيفر أو أغلقه

2-اختر القناة 2 في شاشة التليفزيون باستخدام "الريموت كنترول"

3-استخدم سماعة هاتف محمول "سامسونج"، ثم ادخل طرفها في "الجاك" خلف شاشة التليفزيون

4-ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF

الطريقة الرابعة:

يتم استخدام هذه الطريقة في حالة إذا كانت شاشة التلفزيون تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي:

هذه الطريقة إذا كانت شاشة التليفزيون تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي، من خلال الخطوات:

1-قم بتركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

5-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث

الطريقة الخامسة:

يتم استخدام هذه الطريقة في حالة إذا كانت شاشة التلفزيون لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي:

1-قم بتركيب الهوائي الأرضي

2-وجه التركيب في اتجاه محطة الإرسال

3-وصل الكابل الهوائي في المدخل المخصص بشاشة التليفزيون

4-وصل جهاز الاستقبال بشاشة التليفزيون العادي باستخدام كابل ثلاثي أو كابل HDMI

5-ادخل على قوائم البحث، وابحث عن الإرسال الأرضي الرقمي

6-احتفظ بالقنوات التي تم استقبالها بعد انتهاء عملية البحث

