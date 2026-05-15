كشفت النيابة العامة عن تنفيذ زيارة تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد، برئاسة فريق من أعضاء النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، في إطار خطة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

وخلال الزيارة، تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة استمرار تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.