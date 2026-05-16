في زقاق ضيق بعزبة "المغاربة" غرب الإسكندرية، حيث تتشابك البيوت وتتشابك معها تفاصيل الحياة اليومية، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول الجيرة إلى مسرح لجريمة مروعة، وأن يصبح "ذهب أم حسن" بداية النهاية لقصة انتهت تحت طائلة القانون.

بداية الحكاية.. ضائقة مالية تقود إلى الجريمة

لم تكن الضائقة المالية كافية لدفع "محمود" وزوجته "داليا" إلى طريق العمل الشريف، بل استسلم الزوجان لأفكار شيطانية دفعتهم إلى استهداف جارتهما السبعينية "عزيزة"، المعروفة بين الأهالي بـ"أم حسن"، طمعًا في مصوغاتها الذهبية.

وخلال تخطيطهما للجريمة داخل شقتهما بمنطقة العوايد، استقرا على خطة لإبعاد المجني عليها عن منزلها تمهيدًا لتنفيذ السرقة.

خطة التنفيذ.. حريق مفتعل لإبعاد الضحية

في يوم الواقعة، أقدمت الزوجة على إشعال حريق محدود أمام محل خردوات تديره المجني عليها أسفل منزلها، ما دفعها إلى مغادرة الشقة ومحاولة السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وخلال انشغالها بالخارج، تسلل الزوج إلى الشقة واختبأ داخلها في انتظار عودتها، بينما ظلت الزوجة تتابع الموقف في الخارج لإبلاغه بأي تحركات.

اللحظات الأخيرة.. جريمة داخل الشقة

مع عودة المجني عليها إلى شقتها بعد انتهاء يومها، شعرت بوجود شخص غريب داخل المنزل، وقبل أن تتمكن من الاستغاثة، باغتها المتهم بضربة بآلة حادة على الرأس، لتسقط أرضًا غارقة في دمائها.

وبدم بارد، استخدم المتهم إيشاربًا ووسادة لكتم أنفاسها، قبل أن يستولي على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول.

محاولة هروب فاشلة.. نقاب يكشف الجريمة

أثناء محاولة الهرب، ارتدى المتهم عباءة نسائية ونقابًا لإخفاء هويته، إلا أن تصرفاته أثارت شكوك الأهالي، الذين تمكنوا من كشفه وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

التحريات وضبط المتهمين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبالانتقال والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية وسرقة.

وتمكنت مباحث القسم من تحديد وضبط المتهم وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

كلمة القضاء.. الإعدام والسجن المشدد

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، ومعاقبة زوجته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.