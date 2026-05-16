كشفت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة في واقعة ذبح خروف مقابل طلب صداقة على فيسبوك في محافظة سوهاج.

النائبة عبلة الهواري تعلق على واقعة طلب الصداقة

وقالت الهواري، لـ"مصراوي"، إنها كانت قد زارت مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج، الذي يعمل به الدكتور عبد الرحيم عابدين رضوان، رئيس قسم الأطفال، ضمن جولة داخل دائرتها الانتخابية، وأشادت بالخدمات المقدمة للمواطنين وبجهود الأطباء داخل المستشفى.

وأضافت: "بعدها فوجئت بمنشوره على فيسبوك، كاتب فيه إني لو أرسلت له طلب صداقة هيذبح خروف، فقررت أرسل له طلب الصداقة".

وأوضحت النائبة أنها لم تتوقع أن يتعامل الطبيب مع الأمر بهذا الشكل، قائلة: "كان رد فعله إنه يذبح خروف.. أنا بصراحة سعيدة جدا ومكنتش متوقعة إنه يعمل حاجة زي كدا".

واختتمت تصريحاتها بقولها: "إن شاء الله يكون في ميزان حسناته"، في إشارة إلى قيام الطبيب بتوزيع اللحوم على الأسر البسيطة والمحتاجين.

رد الطبيب بعد ذبح الخروف والوفاء بالنذر

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم عابدين رضوان إنه لم يكن يتوقع استجابة النائبة لما كتبه مازحا عبر حسابه الشخصي، موضحا: "مكنتش أتوقع إنها ممكن تبعت لي طلب صداقة".

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي": "بعدها بشوية لقيتها باعتة لي طلب الصداقة، فاتصلت بيها".

وأشار الطبيب إلى أن النائبة قالت له خلال المكالمة: "ده نذر يا دكتور ولازم توفي بيه"، مضيفا: "وقد كان ووفيت بالنذر".

وكان الطبيب قد نشر في وقت سابق منشورا ساخرا قال فيه إنه سيذبح خروفا ويوزع لحومه على الفقراء إذا تلقى طلب صداقة من النائبة عبلة الهواري، قبل أن يتحول الأمر إلى واقعة حقيقية انتهت بذبح الخروف وتوزيع اللحوم على المستحقين في سوهاج.

