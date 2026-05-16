قال الدكتور حسام حسني، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفيروس لم يكن موجوداً من قبل بل جرى تعديله وراثياً من فيروس "سارس" الحيواني.

وأوضح حسني خلال برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الكونجرس الأمريكي كشف خلال الأيام الماضية هذه الحقيقة، والانتشار السريع كان بمثابة "تشغيل مفاجئ".

وأشار إلى أن الجائحة لم تقتصر آثارها على الجانب الصحي فقط، بل امتدت لتداعيات نفسية واقتصادية عميقة بانهيار اقتصادات دول وإصابة أطباء باكتئاب.

ولفت إلى أن "الفيروس ظهر فجأة وأصاب الملايين حول العالم، وإخفاء أصله تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وده بيحط المسؤولين قدام مساءلة تاريخية".

وأكد أن مواجهة مثل هذه الأزمات لا تتعلق فقط بالطب والبحث العلمي، بل تتطلب استعداداً نفسياً ومجتمعياً.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على أن الأثر النفسي للجائحة كان لا يقل خطورة عن أثرها الصحي والاقتصادي.