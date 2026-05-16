يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لحفل "صوت مصر" أنغام المقرر إقامته ضمن احتفالات عيد الأضحى في الرياض يوم 30 مايو الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على "X"، وتضمن عدد من الحفلات السابقة التي أحيتها أنغام في الرياض وسط حضور جماهيري ضخم.

روتانا تروج لحفل أنغام ضمن احتفالات عيد الأضحى في الرياض

وروجت شركة روتانا لحفل النجمة أنغام في مدينة الرياض والمقرر إقامته ضمن احتفالات عيد الأضحى وبالتحديد يوم 30 مايو الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على "X" الملصق الدعائي الخاص بالحفل الذي تصدرته النجمة أنغام وكتبت الصفحة: "انتوا العيد والعيدية، وبنحتفل مع بعض بالعيد مع صوت مصر أنغام، 30 مايو الرياض مسرح محمد عبده أرينا، بقيادة المايسترو هاني فرحات"، كما قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بإعادة نشر خبر الحفل عبر صفحته على "X".

أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في البحرين

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلا غنائيا في البحرين ضمن فعاليات العيد وذلك يوم 12 يوليو المقبل، وسيتم طرح تذاكر الحفل يوم 20 مايو الجاري.

