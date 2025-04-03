الداخلية تكشف حقيقة فيديو رقص فتاة في الشارع بسبب المخدرات بالجيزة

كتب- أحمد عادل:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن رقص إحدى الفتيات بأحد الشوارع بالجيزة، والإدعاء بتعاطيها مواد مخدرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، متسولة "لها معلومات جنائية"، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله منذ أكثر من عام، بمواجهتها قررت قيامها بالرقص آنذاك على سبيل المزاح ونفت تعاطيها المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.