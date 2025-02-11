ضبط شخصين بتهمة إطلاق النار على كلاب ضالة في دمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلاب ضالة، مما أدى إلى نفوقها.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة دمياط بلاغًا من مندوبة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، أفادت فيه بتحصلها على مقطع فيديو من إحدى السيدات، يُظهر شخصين، يحمل أحدهما بندقية خرطوش، أثناء إطلاق النار على كلبين في قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، ما أسفر عن نفوقهما.

وبعد إجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمين، وهما مالك عقار وصياد، وكلاهما مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأقر مالك العقار بأنه استعان بالمتهم الثاني للتخلص من الكلاب الضالة باستخدام بندقيته الخرطوش نظير مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.