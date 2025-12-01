مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ 77 مليون جنيه في سوهاج | صور

تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة—بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة—قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، سبق الحكم عليه بالسجن والمؤبد في قضايا "مخدرات – قتل – سرقة بالإكراه – سلاح بدون ترخيص"، وضبط باقي عناصر التشكيل.

وضُبط بحوزتهم أكثر من 651 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – هيروين – كوكايين)، و41 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية – 21 بندقية خرطوش – 8 فرد خرطوش – 6 طبنجات).

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 77 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.