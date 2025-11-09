وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه | صور

استمرار التصويت حتى 4 فجرًا.. الوطنية للانتخابات تشيد بالإقبال الكثيف للناخبين

قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، بزيارة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك برفقة مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير، لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة فوزه برئاسة المجلس.

وأشاد وزير العدل خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ بأن المستشار عصام فريد يُعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل البرلماني في مصر، مؤكدًا أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز يسهم في الارتقاء بدور المجلس ودعم مسيرته الوطنية والدستورية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، التي تعكس عمق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس الشيوخ، من أجل دعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الديمقراطية.

