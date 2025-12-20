ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بخطف طالب وطلب فدية مالية بالهرم

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بأحد المواقع الإخبارية، تضمن ادعاء القائم على النشر بخطف نجله وطلب فدية مالية بالجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من زوج القائم على النشر، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتغيب نجله، الطالب، عقب خروجه متجهًا لإحدى الجامعات، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يفيد بأن نجله محتجز ويطلب مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ تم تحويله بالفعل، وعقب ذلك عاد الطالب إلى منزله سالمًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم مركبة "توك توك"، وسلاح أبيض، والمبلغ المالي المستولى عليه، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

