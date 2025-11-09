قائد سيارة يستعرض ويسمح لآخرين بالجلوس على النوافذ في الدقهلية



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية ويسمح لعدد من الأشخاص بالخروج من نوافذ السيارة بالدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (طالب – مقيم بدائرة مركز أجا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

