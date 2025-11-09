إعلان

قائد سيارة يستعرض ويسمح لآخرين بالجلوس على النوافذ في الدقهلية

كتب : علاء عمران

03:43 م 09/11/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية ويسمح لعدد من الأشخاص بالخروج من نوافذ السيارة بالدقهلية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص) الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (طالب – مقيم بدائرة مركز أجا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الدقهلية حركات استعراضية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر