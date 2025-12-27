شعبة المصورين: المسيء لريهام عبد الغفور ليس مصورًا صحفيًا

أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، أن التحقيق جارٍ في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل غير لائق، مشيراً إلى أن أي عضو نقابي يثبت تورطه سيواجه عقابًا صارمًا.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الفاعل يدير صفحة شخصية وليس مصورًا صحفيًا محترفًا يعمل لجريدة أو موقع، مضيفًا أن النقابة تتحمل تبعات أفعال من يدعون الانتماء إليها دون وجه حق.

أوضح إبراهيم أن الواقعة حدثت في مكان خاص تديره جهة منتجة ترسل دعوات بالاسم لصفحات شخصية، مشيرًا إلى أن الترصد للحظة معينة أثناء تعديل الملابس غير إنساني وغير أخلاقي.

وتابع رئيس شعبة المصورين الصحفيين أن الظاهرة تفاقمت بعد انتشار السوشيال ميديا حيث يبحث البعض عن مشاهدات وأرباح، مؤكدًا أن المصور الصحفي الحقيقي لديه مونتاج يمنعه من نشر لقطات مهينة.

وأكد إبراهيم، أن النقابة تتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لبروتوكول يحدد المصورين المصرح لهم بـ"فيست" وكارنيه في العزاءات والمناسبات، مشددًا على أن أي شخص آخر غير مصرح سيتم التعامل معه.