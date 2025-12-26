إعلان

"أديب" منتقدًا واقعة تصوير ريهام عبد الغفور: لازم وقفة مع "المصورين الكسر"

كتب : حسن مرسي

11:54 م 26/12/2025

عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل غير لائق في عرض خاص لفيلم "خريطة رأس السنة" تمثل قذارة وقلة أدب رغم فائدتها في كشف الانتهاكات.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ريهام عبد الغفور فنانة عظيمة محترمة، مضيفاً أن التصوير حدث وهي تُعدل جلستها مما يجعل الصورة مشينة.

وأوضح أديب أن المشكلة في "المصورين الكسر" غير المؤهلين الذين يتجولون في المناسبات والعزاءات والأفراح بحثاً عن صور خارجة لبيعها بـ50 أو 100 جنيه.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن هؤلاء يصورون فقط لإثارة الجدل مؤكدًا أن هذه الانتهاكات وصلت إلى مرحلة حقارة وسفالة في مجتمع إسلامي يحترم خصوصية المرأة، مشدداً على ضرورة التصدي الجماعي لهذه الظاهرة قبل تفاقمها.

