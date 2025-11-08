إعلان

أبرزهم 3 نيجيريين.. الداخلية تصدر قرارات بإبعاد خمسة أجانب من مصر | مستند

أحمد أبو النجا

12:08 م 08/11/2025
كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250 الصادر اليوم 8 نوفمبر 2025، ثلاثة قرارات مهمة لوزارة الداخلية بشأن إبعاد عدد من الأجانب من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت القرارات كالتالي: قرار رقم 1800 لسنة 2025: إبعاد أنس محمد أحمد، صومالي الجنسية مواليد 1998، خارج البلاد، وقرار رقم 1801 لسنة 2025: إبعاد محمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية مواليد 1999، خارج البلاد، وقرار رقم 1802 لسنة 2025: إبعاد 3 نيجيريين، وهم: أسيف روف بسانيو مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر مواليد 1986.

وتم اتخاذ هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الصالح العام وضمان الأمن القومي للبلاد.

جريدة الوقائع المصرية وزارة الداخلية

