بمقابل مادي وبدون تمييز.. الداخلية تضبط سيدتين للترويج للدعارة بالجيزة

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين استخدمتا تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما هاتفين محمولين، وفحصهما كشف احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفتا بالواقعة كما ورد في التحريات، وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.