إعلان

بمقابل مادي وبدون تمييز.. الداخلية تضبط سيدتين للترويج للدعارة بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:14 م 23/12/2025

المتهمتان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين استخدمتا تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطهما الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما هاتفين محمولين، وفحصهما كشف احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفتا بالواقعة كما ورد في التحريات، وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سيدتين للترويج للدعارة الترويج للدعارة بالجيزة وزارة الداخلية الهواتف المحمولة للإعلان عن الدعارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟