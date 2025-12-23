الداخلية تكشف كذب ادعاء النصب على منزل سيدة بالغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء إحدى السيدات تعرضها للنصب والاحتيال والاستيلاء على منزلها مقابل بيع قطعة أرض وهمية، وتلقيها تهديدات من بعض الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه أمكن تحديد الشاكية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة. وبسؤالها، أقرت أنه خلال عام 2023 قامت بشراء قطعة أرض من أحد الأشخاص (والد المشكو في حقهم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) قبل وفاته، وأنشأت عليها مزرعة.

وأضافت أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي فوجئت بسحب الجهات المعنية قطعة الأرض لعدم قيام المشكو في حقهم بسداد المبلغ المستحق وبيعها بالمزاد العلني.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.