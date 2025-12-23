احذر خدعة البنوك المزيفة.. ضبط المتهمين بعد 7 وقائع نصب في المنيا

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لاتهامهما بانتحال صفة موظفي بنوك والنصب على المواطنين بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال المالي والاستيلاء على أموال المواطنين.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا ينتحلان صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصلان مع الضحايا لإيهامهم بضرورة "تحديث بياناتهم البنكية"، مستغلين ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية. كما أقنعا بعض الضحايا بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، مقابل تزويدهما ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأسفرت أساليبهما الاحتيالية عن حصول المتهمين على بيانات البطاقات البنكية للعملاء، والاستيلاء على أموالهم دون علمهم. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، إلى جانب أربعة هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل ومعلومات تؤكد تورطهما في الوقائع المنسوبة إليهما، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي، واعترافا بارتكابهما سبع وقائع نصب واحتيال بنفس الأسلوب.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهودها لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني والحفاظ على أمن المعاملات المالية.