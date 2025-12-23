وفيات وإصابات خطيرة.. نجوم طاردتهم حوادث السير في 2025

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات، ولاقت إعجاب متابعيها ومحبيها.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر"، "أجمل بطة"، "ما شاء الله، الله يحفظك من العين"، "بتصغر في السن"، "ست الستات".

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي خطفت الأنظار بإطلالتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتتعاون ليلى علوي مع الفنان بيومي فؤاد في فيلم "ابن مين فيهم؟"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

