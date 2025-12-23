كشفت وزارة الداخلية ملابسات الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا عن تعدي زوج على زوجته بالضرب وإصابات في الوجه، وتبين بعد الفحص إن مفيش أي إصابات ظاهرة على السيدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الشاكية (ربة منزل، لها معلومات جنائية – مقيمة بالزاوية الحمراء) أكدت إن الخلافات بينها وبين زوجها مستمرة، وإنه دايمًا بيعتدي عليها بالسب والضرب وبيهددها هي وعيلتها، وإنها حررت ضده عدة محاضر. وأضافت إن الفيديو اللي انتشر في يوليو الماضي، نشرته بعد خلاف معها ومعه على الرجوع للبيت.

الأجهزة الأمنية ضبطت الزوج (تاجر وله معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بالتعدي عليها زي ما السيدة قالت.

وأكدت الداخلية إن كل الإجراءات القانونية تم اتخاذها، والنيابة العامة تواصل التحقيق في الواقعة.

