السكة الحديد تنظم ندوة توعية للعاملين بالتشغيل وطلبة معهد وردان

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة توعية لعدد من العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل المختلفة بمعهد وردان وطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مشيخة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورموز الفكر.

تناولت الندوة استعراضًا تاريخيًا لمنجزات الدولة المصرية عبر مختلف العصور قدمته الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، تضمن شرحًا لمراحل تطور الدولة وقدرتها على حماية ركائز الأمن القومي وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في مختلف القطاعات بفضل عزيمة أبنائها ووحدتهم في مواجهة التحديات، مؤكدة أهمية التكاتف والعمل بكل الجهد للحفاظ على ما تحقق من إنجازات طموحة على أرض مصر.

كما قدم الدكتور بلال خضر، من علماء الأزهر الشريف، محاضرة دينية تناولت عددًا من الموضوعات والظواهر الاجتماعية والسلوكية التي تمس حياة الفرد والمجتمع، مؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والخلقية في بيئة العمل والحياة اليومية، وضرورة تنمية وترسيخ السلوكيات الإيجابية والوعي بإجراءات السلامة والتعامل مع المرافق العامة للدولة لدى جميع أفراد المجتمع.

وخصصت الندوة جانبًا للتوعية بمخاطر التعامل مع العقاقير والمواد المخدرة بمختلف أشكالها وطرق الوقاية منها وذلك بمشاركة الخبراء والمختصين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونشر ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وتوضيح آثارها الضارة على الصحة النفسية والسلوكية للفرد وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع، والتأكيد على الوعي بخطورة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المجتمع المصري.

تأتي الندوة ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكولات التعاون بين وزارة النقل وعدد من الوزارات والجهات المعنية لتعزيز الوعي المجتمعي وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

