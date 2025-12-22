ولع في نفسه علشان معزمتوش.. أول تعليق من ناصر البرنس بجوار سرير شقيقه | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتحت وزارة الداخلية قسمًا جديدًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالمركز التجاري "جرين بلازا" بمنطقة سموحة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر للمواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، دون التقيد بالاختصاص المكاني للمواطنين.

ويأتي هذا التطوير استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الأداء الأمني وتحديث الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون معوقات.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توسيع انتشار الخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية، وتعزيز مستوى الأداء الأمني، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على خدماتهم بطريقة سلسة وسريعة.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى