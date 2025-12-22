إعلان

خدمة جديدة.. الداخلية تتيح استخرج الجواز دون التقيد بالمكان بالإسكندرية

كتب : أحمد أبو النجا

01:10 م 22/12/2025
كتب- أحمد أبو النجا:

افتتحت وزارة الداخلية قسمًا جديدًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالمركز التجاري "جرين بلازا" بمنطقة سموحة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر للمواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، دون التقيد بالاختصاص المكاني للمواطنين.

ويأتي هذا التطوير استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الأداء الأمني وتحديث الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون معوقات.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توسيع انتشار الخدمات الجماهيرية على مستوى الجمهورية، وتعزيز مستوى الأداء الأمني، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على خدماتهم بطريقة سلسة وسريعة.

