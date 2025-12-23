إعلان

في المستشفى.. نهال عنبر تدعو لحفيدها بالشفاء

كتب : سهيلة أسامة

12:05 م 23/12/2025

نهال عنبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعت الفنانة نهال عنبر جمهورها لحفيدها يوسف ابن الفنان حسام الحسيني، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت نهال عنبر صورة تجمعها بالعائلة بجانب حفيدها يوسف، ظهر خلالها مستلقيًا على سرير المستشفى، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله على سلامتك يا يوسف، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "الغاوي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد كمال، وعمرو عبد الجليل.

نهال عنبر تطب الدعاء لحفيدها

اقرأ أيضًا:"

"بإطلالة كاجوال".. آيتن عامر تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم طلقني

من العرض الخاص لفيلم "طلقني".. 20 صورة جمعت كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

الفنانة نهال عنبر نهال عنبر تطلب الدعاء لحفيدها حفيد نهال عنبر يتعرض لوعكة نهال عنبر على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟