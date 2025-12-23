في المستشفى.. نهال عنبر تدعو لحفيدها بالشفاء

دعت الفنانة نهال عنبر جمهورها لحفيدها يوسف ابن الفنان حسام الحسيني، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت نهال عنبر صورة تجمعها بالعائلة بجانب حفيدها يوسف، ظهر خلالها مستلقيًا على سرير المستشفى، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله على سلامتك يا يوسف، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "الغاوي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد كمال، وعمرو عبد الجليل.

