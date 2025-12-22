

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، جهودها لتفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان، ورصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة في مختلف المحافظات لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، حيث تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل عاجل وميسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

