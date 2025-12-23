ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3973 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5108 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5960 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6811 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 211835 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89% إلى نحو 4483 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.