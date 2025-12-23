إعلان

غلق 118 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:21 م 23/12/2025

مخالفة قرار ترشيد الكهرباء أرشيفية

كتب- علاء عمران:
نفذت وزارة الداخلية حملة على مستوى الجمهورية أسفرت عن غلق 118 محلًا لمخالفتهم قرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الحملة أسفرت عن تحرير 118 مخالفة للمحلات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وجاءت هذه الإجراءات في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية موارد الطاقة.

مخالفة قرار ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية غلق محلات لمخالفتها قرار الغلق حملات أمنية

