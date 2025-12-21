إعلان

قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

كتب : أحمد عادل

07:14 م 21/12/2025
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، لجلسة غدًا الإثنين لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية "سارة خليفة" في القضية، حيث تبين أن المتهمة هي المسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد خليفة" يُعد أحد المسؤولين في التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، فضلًا عن تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها الأخير.

