قرار قضائي بشأن إنجي حمادة في اتهامها بغسل الأموال

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المذيعة إنجي حمادة في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال، إلى جلسة 16 فبراير المقبل، للحكم.

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالقاهرة الجديدة قد أمرت بإحالة المذيعة إنجي حمادة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامها بغسل الأموال.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، بعدما كشفت التحقيقات عن حصولها على مبالغ مالية من نشاطها المزعوم عبر بث فيديوهات خادشة للحياء العام، وسعيها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.