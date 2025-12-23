سفارة مصر بالرباط تصدر بيانًا هامًا للمواطنين بالمغرب وتفعّل رقم طوارئ

أصدرت السفارة المصرية بالرباط، بيانا هاما للمصريين في المغرب، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في المملكة.

ودعت السفارة، الجالية المصرية في المغرب إلى التواصل معها عبر الرقم 212762964073، في حالات الطوارئ المتعلقة بالمسائل القنصلية.

وأوضح البيان، أن الإجراء يأتي في إطار حرص السفارة المصرية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين في المملكة المغربية المتواجدين لحضور كأس الأمم الإفريقية.

وقالت السفارة، إنها ستواصل متابعة أوضاع المصريين في المغرب، وتوفير سبل التوصل المتاحة على مدار الساعة، معربة عن تمنياتها للجميع بإقامة آمنة ومتابعة ممتعة لمباريات المنتخب الوطني.