كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والذي يعقد تحت رعاية مجلس الدولة، وبحضور عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك بتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتلبيةً للدعوة الكريمة من المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.

وحضر المؤتمر أيضًا المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حيث رافق رئيس الهيئة خلال الجلسة الافتتاحية، فيما صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن المشاركة تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم أواصر التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الإدارية.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي"، ويشارك فيه عدد من رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين الإقليميين والدوليين.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدالة الإدارية، واستعراض أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي في مؤسسات القضاء الإداري العربي.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل