"خمرة مضروبة".. سقوط شخصين لبيع مشروبات كحولية مغشوشة في كرموز

02:54 م 29/12/2025 تعديل في 03:40 م

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسمى شرطة "كرموز" و"باب شرق"، ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة والمجهولة المصدر.

وبمواجهتهما، أقرّا بمزاولتهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

