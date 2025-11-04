كتب- أحمد عادل:

استأنفت النيابة العامة على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميا بـ"سوزي الأردنية"، من اتهامي الاعتداء على القيم الأسرية ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وسبق أن عاقبت المحكمة البلوجر "سوزي الأردنية" بالحبس لمدة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة "سوزي الأردنية" أربعة اتهامات، لأنها في شهر أغسطس الماضي، وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة:

أولا: أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يحملان اسمَي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية" (elsoozz)، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الثاني والثالث.

ثانيا: أنها نشرت علنا عبر الحسابين المشار إليهما مقاطع مرئية وبثا مباشرا تضمنا ألفاظا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام.

ثالثا: أنها ارتكبت علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، من خلال قيامها بتلك الأفعال عبر البث المباشر على تطبيق "تيك توك"، متلفظة بعبارات نابية خادشة للحياء العام، تم تسجيلها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

رابعا: أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية بنشرها مقاطع مرئية وبثا مباشرا تضمنا ألفاظا وعبارات بذيئة مخلة وخادشة للحياء العام.

وتقدم دفاع البلوجر "سوزي الأردنية" بمذكرة استئناف على حكم محكمة الاقتصادية (أول درجة) الصادر بحق موكلته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف.