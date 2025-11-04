الداخلية تحبط محاولات تلاعب بأسعار الخبز وتصادر 7 أطنان دقيق

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأعلى من السعر المقرر، وغياب الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها ما يقرب من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل ترويجها بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وأحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.