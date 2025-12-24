إعلان

فتاة الميراث بالشرقية.. الداخلية تكشف القصة الكاملة لفيديو ضرب طالبة

كتب : أحمد أبو النجا

11:59 ص 24/12/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب في أحد شوارع محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا من طالبة وخالها، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة ومقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من أربعة من أقاربهما، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهم بالتعدي عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما أمام المنزل، بسبب خلافات حول الميراث.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فتاة الميراث بالشرقية ضرب طالبة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة