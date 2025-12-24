فتاة الميراث بالشرقية.. الداخلية تكشف القصة الكاملة لفيديو ضرب طالبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب في أحد شوارع محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا من طالبة وخالها، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة ومقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من أربعة من أقاربهما، مقيمين بذات الدائرة، لقيامهم بالتعدي عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما أمام المنزل، بسبب خلافات حول الميراث.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.