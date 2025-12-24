إنشاء مارينا لليخوت ومرسى جديد ومنشآت شاطئية بشرم الشيخ ودهب

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الذي عُقد برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار دعم جهود التنمية السياحية والاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز الاستغلال الأمثل للشواطئ مع الحفاظ على البيئة الساحلية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، واستعراض خمسة موضوعات تتعلق بمشروعات استثمارية وتراخيص بالمنطقة الشاطئية بالمحافظة، وذلك وفقًا للضوابط البيئية والمعايير الفنية المنظمة، وفي مقدمتها الموافقة على إنشاء مارينا للمشاة ومرسى جديد لليخوت بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في دعم السياحة البحرية وتعزيز مكانة المدينة كمقصد عالمي لليخوت.

ووافقت اللجنة على توفيق أوضاع منشآت شاطئية بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة، وتوفيق أوضاع منشآت شاطئية بأحد فنادق مدينة دهب، في إطار تنظيم الاستخدامات الشاطئية والحفاظ على الطابع البيئي للمدينة.

والموافقة على إنشاء منشآت شاطئية خدمية بأحد فنادق مدينة دهب بما يدعم النشاط السياحي، ويوفر خدمات متكاملة للزائرين، وتقنين منشآت شاطئية وخدمية وترفيهية بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بما يضمن استمرارية النشاط السياحي في إطار قانوني منظم.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا لأصحاب طلبات التراخيص، مع التشديد على ضرورة عرض المشروعات على اللجنة قبل بدء التنفيذ، حفاظًا على اتزان الشواطئ والبيئة البحرية.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، أن اعتماد هذه المشروعات يعكس التوجه الجاد للدولة نحو دعم الاستثمار السياحي المستدام، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير البيئية والقانونية.

حضر الاجتماع اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، واللواء حسن الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء عادل عزت البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، إلى جانب ممثلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمركز القومي لبحوث المياه، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع أيضًا ممثلو وزارات الدفاع، والنقل، والبيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، فضلًا عن ممثلي المحافظات الساحلية، وهي بورسعيد، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ومطروح، والإسكندرية، والسويس.