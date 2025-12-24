المزاد 31 ديسمبر.. تفاصيل طرح 19 محلا تجاريا و4 صيدليات بحدائق أكتوبر

3 أيام وينتهي الحجز في شقق الإسكان التعاوني- أماكن وطريقة التقديم

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 19 محل تجاري و4 صيدليات بمساحات تتراوح بين 12م2 إلى 101م2 ووحدات إدارية بمساحة 54م2 تقريبًا للوحدة، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بأماكن متفرقة بالمدينة؛ وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني.

كما سيتم طرح مبنى الكافتريا بمقر الجهاز والمنطقة الخارجية بمساحة 50م2 بالمدينة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمدينة.

جراءات التقديم:

ـ يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 ج لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مبنى الكافتريا.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافتريا في موعد غايته جلسة المزاد.

ـ يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل أو وحدة إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.

ـ وسداد نسبة 1% مصايف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة إلى أنه تعقد جلسة المزاد الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 31 / 12 /2025، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن الـ3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين قبل بداية المدة المتبقية من العقد

وينوه الجهاز إلى أنه يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.