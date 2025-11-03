حادث مروع بنفق الأوتوستراد.. تريلا تدهس سيارات ملاكي

شهد طريق الأوتوستراد، اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وعدد من السيارات الملاكي بالقرب من نفق الأوتوستراد، في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جارٍ حصر أعدادهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لحصر الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة النقل بعدة سيارات داخل النفق، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

