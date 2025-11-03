ضبط 17 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة | صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول والبيع الإلحاحي، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية الأحداث من أشكال الاستغلال ومواجهة الظواهر السلبية بالشارع المصري.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا (12 رجلًا و5 سيدات)، من بينهم 13 مسجلين معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعُثر بحوزتهم على 16 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بهذه الأنشطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وممارسة النشاط الإجرامي بغرض الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

