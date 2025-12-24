إعلان

بابا الفاتيكان يدعو لوقف النار حول العالم لمدة 24 ساعة خلال الكريسماس

كتب : مصراوي

04:51 م 24/12/2025

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

روما - (د ب أ)

حث بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، "أصحاب النوايا الحسنة"، على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، في جميع الحروب التي يشهدها العالم خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

وأفاد بابا الفاتيكان بأن رفض روسيا الالتزام بهدنة قصيرة الأمد، سبب له "حزنا كبيرا"، ولا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة واسعة النطاق التي شنتها على أوكرانيا.

وقال البابا للصحفيين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "أتمنى أن يسود السلام العالم لمدة 24 ساعة".

ومن المقرر أن يحتفل ليو، الذي تولى البابوية في مايو الماضي، بأول قداس له عشية عيد الميلاد في وقت لاحق اليوم الأربعاء بكاتدرائية القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة ضد الحروب وأعمال العنف، وأن يستذكر معاناة المدنيين.

ومن المقرر أن يلقي البابا في يوم عيد الميلاد، رسالة الكريسماس التقليدية في ساحة القديس بطرس. كما سيلقي البابا، الزعيم الروحي لنحو 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مباركته التقليدية "أوربي إت أوربي" (إلى المدينة والعالم)، حيث من المتوقع أن يحضر القداس عشرات الآلاف من المصلين .

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر وقف النار الكريسماس

