رقص خادش للحياء.. ضبط صانعتي محتوى بعد نشر فيديوهات على مواقع التواصل

كتب : علاء عمران

04:08 م 24/12/2025
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين "لإحداهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما (3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صانعتي محتوى نشر فيديوهات الرقص

