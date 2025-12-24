بيان مهم من العمل بشأن ضحايا حادث طريق الواحات

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الأربعاء، إن مدير مديرية العمل بمحافظة الفيوم، قدم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة، ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، مؤكدًا تضامن وزارة العمل الكامل مع أسر الضحايا والمصابين.

ونقل مدير المديرية، خالص تعازي ومواساة محمد جبران، وزير العمل، إلى أسر الضحايا، مشددًا على وقوف الوزارة إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وكان وزير العمل، وجه، اليوم، بسرعة صرف إعانات عاجلة بقيمة مليون و700 ألف جنيه لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا الحادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مع التشديد على الانتهاء الفوري من الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع مديرية العمل بالفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت.

وأكد الوزير، أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، ضمن بند إعانات الحوادث، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل.

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في أوقات الحوادث والكوارث، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.