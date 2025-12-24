محكمة النقض تستقبل وفدا كوريًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون | صور

استقبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة القاضي النائب الأول للمحكمة العليا هناك، وضم عددًا من قضاة المحكمة العليا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين.

وعُقد خلال الزيارة اجتماع موسع مع المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور عدد من نواب رئيس محكمة النقض، وهم: القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد، النائب الثاني لمجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي محمد هلالي، مدير المكتب الفني، القاضي معتز مبروك، مدير المكتب الفني، القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وشملت المباحثات توسيع أوجه التعاون بين المحكمتين في جميع المجالات القضائية والفنية، مع التركيز على مجال الميكنة والتحول الرقمي في منظومة التقاضي، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في هذا المجال.

وفي إطار حرصه على تطوير المنظومة القضائية المصرية، أوصى المستشار عاصم الغايش بضرورة التعاون المباشر بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا بكوريا الجنوبية لتبادل الخبرات التقنية، موجهًا رئيس إدارة العلاقات الدولية بالتنسيق مع الجانب الكوري لنقل خبرات الميكنة وتطبيقاتها في إدارة منظومة التقاضي.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل برامج التعاون المشترك بما يدعم كفاءة العدالة، ويواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويعزز العلاقات القضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية.