قالت المحامية هدى العسال، دفاع المتهم السادس، خلال مرافعتها أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، في قضية المخدرات الكبرى، والمتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، إن شهود الإثبات -ضباط مكافحة المخدرات- أكدوا أنهم لا يتذكرون وقائع القضية، متمسكين بأقوالهم أمام النيابة.

وتابعت: "نحن أمام قضية كبرى لا تحدث كل يوم، ومن غير المنطقي أن يقول الضباط إنهم لا يتذكرون أحداثها أمام المحكمة، وهذا يشير إلى قصور في التحريات التي أُجريت".

وأضافت العسال أن تحقيقات النيابة العامة كانت ناقصة، حيث لم تُسأل التحريات عن مدة وظروف مراقبة الشقة محل التصنيع، أو عن أي حوار بين المتهمين، أو طبيعة المراقبة هل كانت ليلًا أم نهارًا.

كما دفعت ببطلان فحص الهاتف المحمول للمخالفات القانونية وفق المواد 46 و94 و206 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة عدم معقولية ما ورد في التحريات.

وطالبت المحامية هدى العسال ببراءة موكلها، استنادًا إلى بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه، والذي كان مبنيًا على تحريات غير جدية ومكتبية.

كما أشارت إلى بطلان إجراءات القبض على موكلها قبل استصدار إذن النيابة، وفي غير حالة التلبس، وانتفاء جميع أركان الجريمة المادية والمعنوية.

وأوضحت أن المتهم لا صلة له بالمضبوطات أو بالشقة محل التصنيع، كما أن باقي المتهمين غير مسؤولين جنائيًا، خاصة وأن موكلها يعاني من مرض نفسي.

وتواجه سارة خليفة و27 متهمًا آخر اتهامات تشمل جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وتمويل أنشطة إجرامية في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات ضبط نحو 648 كيلوجرامًا من المخدرات داخل وحدات سكنية استُخدمت كمعامل سرية، بالإضافة لمقاطع فيديو صادمة على هاتف المتهمة.

كما ثبُت تورطها في تمويل نشاط العصابة والتنسيق مع متهمين خارج البلاد لاستيراد المواد الخام، رغم نفيها إدارة أي تشكيل إجرامي.

